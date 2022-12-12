В київському метро сталася трагедія - померла людина

Чоловіка намагалися врятувати поліцейські та медики

На пероні станції метро "Харківська" у понеділок, 12 грудня, виявили тіло чоловіка. Як повідомляють в соціальних мережах, тіло лежало майже на краю платформи, біля обмежувальної білої лінії. Його накрили чорним пакетом та обмежили попереджувальною стрічкою, яку натягнули на штативи з метрополітену. Люди, що очікували поїзд, оминали тіло, але стояли поруч.

Як розповіли "Телеграфу" в поліції Київського метрополітену, людині стало погано в підземці.

"Сьогодні вранці людині стало зле на станції метро "Харківська". Чоловіку була надана вся необхідна медична допомога правоохоронцями та працівниками ШМД, але врятувати, на жаль, не вдалося. На вигляд чоловіку 55-60 років", — розповіли нам в поліції.

Причину смерті встановлять після проведення судмедекспертизи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в одному зі столичних туалетів група молодиків напала на двох дівчат і пограбувала їх. Інцидент, який набув розголосу у мережі, трапився на території житлового комплексу Новопечерські Липки.

Також нагадаємо, що на початку місяця на одній з центральних вулиць міста Києва трапилася масштабна аварія за участі п'ятьох автомобілів. В результаті дорожньо-транспортної пригоди зіштовхнулися BMW, Jeep, Lexus та ще два т.з., марки яких встановити не вдалося.