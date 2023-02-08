Держал почти без одежды на балконе: в Киеве мужчина хотел выбросить младенца из окна (видео)

Мужчина требовал вызвать медиков и утверждал, что ребенка "накормили запрещенными веществами"

Жители Киева стали свидетелями жуткой ситуации, в которой жизнь младенца оказалась в настоящей опасности. В сети появились видео с места происшествия. Там уже собралась бригада медиков.

В соцсетях сообщают, что сегодня, 8 февраля, на улице Якуба Коласа, 29, мужчина, который, вероятно, находился под воздействием запрещённых веществ, в течение часа держал маленького ребенка практически без одежды на балконе и утверждал, что его якобы "накормили наркотиками".

Мужчина потребовал вызвать врачей. Однако после прибытия бригады медиков он заявил, что они из психиатрии, а потому ребенка он им не намерен отдавать. Затем он выбил стекло на балконе и хотел выбросить из окна ребенка.

Позже стало известно, что случайный прохожий вместе с сотрудниками полиции все же пробрались в квартиру неадекватно ведущего себя киевлянина и спасли ребенка. Младенец был передан медикам, которые сейчас проверяют его состояние.

На данный момент в пресс-службе полиции Киева пока никак не прокомментировали данный инцидент. "Телеграф" следит за подробностями происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Киевщине фотограф развращал малолетних в детских садиках. Пользуясь доверием воспитателей, он снимал порнографический контент с участием детей.