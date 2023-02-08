Тримав майже без одягу на балконі: у Києві чоловік хотів викинути немовля з вікна (відео)

Чоловік вимагав викликати медиків і стверджував, що дитину "нагодували забороненими речовинами"

Жителі Києва стали свідками жахливої ситуації, в якій життя немовляти опинилося в справжній небезпеці. У мережі з’явилися відео з місця пригоди. Там уже зібралася бригада медиків.

У соціальних мережах повідомляють, що сьогодні, 8 лютого, на вулиці Якуба Коласа, 29, чоловік, який, ймовірно, перебував під впливом заборонених речовин, протягом години тримав маленьку дитину практично без одягу на балконі та стверджував, що її нібито "нагодували" наркотиками".

Чоловік вимагав викликати лікарів. Однак після прибуття бригади медиків він заявив, що вони з психіатрії, а тому дитину він їм не збирається віддавати. Потім він вибив скло на балконі і хотів викинути з вікна дитину.

Пізніше стало відомо, що випадковий перехожий разом зі співробітниками поліції все ж таки пробралися у квартиру киянина, який неадекватно поводився, і врятували дитину. Немовля було передано медикам, які зараз перевіряють його стан.

На цей час у пресслужбі поліції Києва поки що ніяк не прокоментували цей інцидент. "Телеграф" стежить за подробицями події.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Київщині фотограф розбещував малолітніх у дитячих садках. Використовуючи довіру вихователів, він знімав порнографічний контент за участю дітей.