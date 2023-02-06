Фотограф розбещував малюків у дитсадках на Київщині — вихователі йому довіряли

Від рук зловмисника постраждали 43 дитини

Деяких зловмисників в Україні не зупиняє навіть посилення покарань за дитячу порнографію. На Київщині дитячий фотограф, користуючись довірою вихователів, знімав порно з дітьми.

Так, за даними Офісу генпрокурора України, мешканець Київської області в період з 2013 по 2020 роки працював на святах у дитячих садках, користуючись довірою вихователів, залишався віч-на-віч із малолітніми дівчинками.

Він змушував дітей ставати в змодельовані ним сексуальні пози і знімав це для збуту в інтернеті. За весь час чоловік виготовив близько 10 тисяч фото та відео файлів дитячої порнографії, йдеться у повідомленні.

Крім цього, правоохоронці довели, що цей чоловік, використовуючи вразливий стан, вербував малолітніх дітей для експлуатації в порноіндустрії. За ці послуги він сплачував дівчаткам від 100 до 300 грн. Встановлено, що від рук злочинця постраждали 43 дитини.

Провину підозрюваного вдалося довести у суді. За свої злочини він отримав покарання у вигляді позбавлення волі на строк 9 років. Крім того, у затриманого було вилучено комп’ютерну техніку та фотообладнання, які конфісковано в дохід держави для потреб Збройних Сил України.

Також на підставі вироку суду відомості громадянина підлягають внесенню до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Полтавщині кіберполіція затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та розбещенні шестирічного хлопчика та створенні дитячого порно.

Також ми повідомляли про те, що на Вінниччині нетверезий чоловік зґвалтував доньку родички.