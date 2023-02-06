Фотограф развращал малышей в детсадах на Киевщине - воспитатели ему доверяли

От рук злоумышленника пострадали 43 ребенка

Некоторых злоумышленников в Украине не останавливает даже ужесточение наказаний за детскую порнографию. В Киевской области детский фотограф, пользуясь доверием воспитателей, снимал порно с детьми.

Так, по данным Офиса генпрокурора Украины, житель Киевской области в период с 2013 по 2020 годы работал на праздниках в детских садах, пользуясь доверием воспитателей, оставался один на один с малолетними девочками.

"Он заставлял детей становиться в смоделированные им сексуальные позы и снимал это для сбыта в интернете. За все время мужчина изготовил около 10 тысяч фото и видео файлов детской порнографии", — говорится в сообщении.

Кроме этого, правоохранителями было доказано, что этот мужчина, используя уязвимое состояние, вербовал малолетних детей для эксплуатации в порноиндустрии. За эти услуги он платил девочкам от 100 до 300 грн. Установлено, что от рук преступника пострадали 43 ребенка.

Вину подозреваемого удалось доказать в суде. За свои злодеяния он получил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет. Кроме того у задержанного была изъята компьютерная техника и фото оборудования конфискованы в доход государства для нужд Вооруженных Сил Украины.

Также на основании приговора суда сведения гражданина подлежат внесению в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.

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