В Киеве после отмены тревоги прозвучал мощный взрыв: что известно

Столичные телеграм-каналы сообщают о взрыве якобы в районе Оболони, слышно было и в других районах города. Взрыв прогремел через некоторое время после отмены второй за день воздушной тревоги.

Журналист Андрей Цаплиенко пишет, что взрыв, который слышали в столице, прогремел в Киевской области. В то же время, Телеграм-канал "Реальный Киев" сообщает, что взрыв был плановый.

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