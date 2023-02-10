У Києві після скасування тривоги пролунав сильний вибух: що відомо

Потужний вибух чули не лише мешканці області, а я мешканці Києва

Столичні телеграм-канали повідомляють про вибух нібито в районі Оболоні, було чути й в інших районах міста. Вибух пролунав через деякий час після скасування другої за день повітряної тривоги.

Журналіст Андрій Цаплієнко пише, що вибух, який чули у столиці, пролунав у Київській області. Водночас, Телеграм-канал "Реальний Київ" повідомляє, що вибух був плановим.

У поліції Київської області пізніше повідомили, що вибух, який чули мешканці столиці, був плановим. Піротехніки у напрямку Вишгороду знищували снаряд чи інший вибухонебезпечний предмет.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вчора під час вибуху у Києві загинули чотири чоловіка, ще п'ятеро осіб постраждали. Вибух стався в будівлі колишнього заводу в Дарницькому районі.