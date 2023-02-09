В одному з районів Києва пролунав вибух, є загиблий (фото, відео)

Ймовірна причина вибуху — газовий балон

У Дарницькому районі Києва на території колишнього заводу вдень 9 лютого пролунав вибух. Під завалами можуть бути люди.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Вибух стався у одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу, внаслідок чого зруйновано 500 кв. м. будівлі.

Рятувальники, медики та інші потрібні служби вже виїхали на місце пригоди. Інформація про постраждалих та масштаби руйнування уточнюються. Як повідомляє Радіо "Свобода", попередня причина того, що сталося, — вибух газового балона, повідомили в КМДА. Відомо, що є кілька постраждалих.

Оновлено. Станом на 16:10 стало відомо про одну загиблу людину. Ще трьох рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів, повідомляють у КМВА.

Оновлено 16:45. Під завалами можуть залишатися ще шість осіб — рятувальники чують їхні голоси. Через вибух постраждали також автівки, які були припарковані поруч із будівлею.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії вибухнула багатоповерхівка, через що обрушився цілий під'їзд. Відомо мінімум про п'ятьох загиблих.