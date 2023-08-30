Доцент столичного вуза заявила студентам, что в нападении рф виновата Украина: ее будут судить

Свою вину она полностью признала

Бывшую преподавательницу столичного вуза будут судить за то, что она перед студентами оправдывала российских оккупантов. Она повторяла стандартный набор утверждений российской пропаганды.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. В марте 2023 года 62-летняя доцент кафедры одного из столичных университетов во время занятия по видеосвязи сделала несколько пророссийских высказываний. По данным источника УП в правоохранительных органах, речь идет о Национальном университете Украины "КПИ имени Игоря Сикорского".

Преподавательница — уроженка Беларуси, в ходе занятия, она обвиняла президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не подписал Минские соглашения. По ее словам, именно это послужило причиной войны, а нападение страны-агрессора на Украину женщина назвала "опережающим ударом".

Также преподавательница обвиняла украинские войска в "обстрелах Донбасса" на протяжении последних девяти лет. Также она отрицала временную оккупацию территории Донецкой области.

Сейчас она уволена с работы. В ходе следствия преподавательница полностью признала свою вину. Обвинительный акт с соглашением о признании виновности направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Ранее "телеграф" рассказывал, что в Украине будут судить двух известных в криминальном мире так называемых воров в законе Сергея Олейника ("Умка") и Лашу Джачвлиани ("Лаша Сван"). Они были задержаны 27 декабря 2022 года в Киеве.