Доцент столичного вишу заявила студентам, що в нападі рф винна Україна: її судитимуть

Свою провину вона повністю визнала

Колишню викладачку столичного вишу судитимуть за те, що вона перед студентами виправдовувала російських окупантів. Вона повторювала стандартний набір тверджень російської пропаганди.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. У березні 2023 року 62-річна доцент кафедри одного із столичних університетів під час заняття з відеозв’язку зробила кілька проросійських висловлювань. За даними джерела УП у правоохоронних органах, йдеться про Національний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського".

Викладачка — уродженка Білорусі під час заняття вона звинувачувала президента України Володимира Зеленського в тому, що він не підписав Мінські угоди. За її словами, саме це спричинило війну, а напад країни-агресора на Україну жінка назвала "випереджальним ударом".

Також викладачка звинувачувала українські війська в "обстрілах Донбасу" протягом останніх дев’яти років. Також вона заперечувала тимчасову окупацію території на Донеччині.

Нині її звільнено з роботи. Під час слідства викладачка повністю визнала свою провину. Обвинувальний акт із угодою про визнання винності направлено до Солом’янського районного суду Києва для розгляду по суті.

Раніше "телеграф" розповідав, що в Україні судитимуть двох відомих у кримінальному світі так званих злодіїв у законі Сергія Олійника ("Умка") та Лашу Джачвліані ("Лаша Сван"). Вони були затримані 27 грудня 2022 року у Києві.