В Киеве все больше больных COVID-19 и гриппом: далеко ли до эпидпорога

Киевляне начали чаще обращаться за медицинской помощью

По данным специалистов, жители Киева стали чаще болеть гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Данная ситуация связана, в первую очередь, с наступлением похолодания.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МОЗ". Медики отмечают, что уровень заболеваемости среди населения столицы продолжает расти.

Так, за минувшую неделю в столице зарегистрировано 12992 больных гриппом, ОРВИ и COVID-19 (за предыдущую неделю — 12760). Недельный показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 44,9%. Однако отмечен рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 1,8%. Отмечается также, что уровень заболеваемости среди детей снизился, а взрослые, наоборот, стали чаще болеть.

Не смотря на это, по сравнению с предыдущей неделей снизилась госпитализация среди больных гриппом и ОРВИ.

Динамика госпитализации за минувшую неделю

Стоит отметить, что в столице наблюдается рост заболеваемости COVID-19 на 32,3%. В отделении реанимации и интенсивной терапии на данный момент находится 17 пациентов — из них один ребенок.

"В течение отчетной недели зарегистрировано 5 летальных случаев среди взрослого населения и 1 среди детей до 17 лет от осложнений COVID-19", — говорится в сообщении.

Эпиднадзор за гриппом и ОРВИ продолжается.

Динамика заболеваемости среди школьников

Динамика заболеваемости среди населения Киева

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в мире снова распространяется вирус, который всем надоел. Хорошая новость в том, что вирус не так опасен, как три года назад, и проходит в более легкой форме.