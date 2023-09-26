Covid возвращается? В мире снова распространяется вирус, который всем надоел

Хорошая новость в том, что вирус не так опасен, как три года назад, и проходит в более легкой форме

Коронавирус Covid-19, несколько лет назад заставивший закрыться людей в своих домах по всему миру, снова напомнил о себе. В последние недели в США и Великобритании возросло количество госпитализаций, поскольку погода стала холоднее, что обычно способствует распространению сезонных инфекций.

"Телеграф" рассказывает, как обстоит ситуация с коронавирусом в мире и насколько это плохо.

Ситуация в мире

В Великобритании в последние недели количество больных Covid в больницах растет из-за появления штамма BA.2.86, сообщает BBC. К примеру, с июля по 17 сентября число госпитализированных увеличилось втрое и составило 3019. Это все еще в десятки раз меньше, чем в пик второй волны в 2021 году, тогда было более 33 тысяч госпитализированных.

В Лондоне аэропорт "Gatwick" до 1 октября ограничил пропускную способность до 800 рейсов в день из-за вспышки заболеваемости среди сотрудников. 30% персонала в подразделении управления воздушным движением недоступны по разным медицинским причинам, включая Covid. Сокращение грозит сорвать путешествия для 25 тысяч путешественников.

Агентство безопасности здравоохранения Британии запустило информационную панель для отслеживания вспышек вирусов, включая Covid и грипп. Она обновляется каждый четверг. Официальные лица говорят, что высокий уровень гриппа минувшей зимой подчеркнул необходимость предоставления и обмена данными по ряду распространенных зимних заболеваний.

Интерактивная карта заболеваний

В США только за неделю с 3 по 9 сентября было 20 538 госпитализаций, что на 8% больше недели перед этим. Количество ковидных госпитализаций самое высокое с марта. В связи с этим США возобновляют поставки бесплатных тестов на Covid-19 дома. Тесты могут выявить новый штамм вируса, о котором сейчас сообщают в нескольких штатах США. Эксперты посоветовали людям принимать меры предосторожности, например, маскироваться или избегать людных мест, когда количество случаев заболевания в их общине растет.

Коронавирус в США

Особенность новых штаммов

Хорошая новость состоит в том, что из-за мутации сейчас вирус не так смертелен, как три года назад, сообщает Bloomberg со ссылкой сказал Дэвида Вола, профессора кафедры инфекционных заболеваний Медицинской школы Университета Северной Каролины. Также мы больше не сталкиваемся с типами недостатка оборудования. По его словам, есть определенный уровень иммунитета общества. Но это не повод успокаиваться, потому что Covid-19 все еще может нанести сильный удар по здоровью.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что появились новые варианты SARS-CoV-2, такие, как EG.5 и BA2.86. Covid-19 больше не чрезвычайная ситуация, но остается угрозой общественному здоровью, и количество инфицированных людей возросло. Симптомы Covid все еще включают лихорадку, кашель, усталость, потерю вкуса или обоняния и т.д.

В то же время, иммунитет от вакцинации или перенесенной ранее болезни начинает падать со временем, примерно через несколько месяцев. В этом вирус отличается от кори или полиомиелита, например, где уколы в детстве могут защитить вас на всю жизнь, объясняет BBC. Кроме того, вирус постоянно меняется. Мутации могут ускорить его распространение. Штамм BA.2.86 может быть менее заразным, новая инфекция должна ощущаться легче, поскольку время, в течение которого вы болеете, сокращается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ВОЗ сделала прогноз по росту заболеваемости Covid-19 в начале октября.