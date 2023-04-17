Укр

Дорогая коммуналка, COVID-19 или реформы? Что больше всего отравляет жизнь украинцев

Автор
Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев
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За последний год благосостояние украинцев резко ухудшилось
За последний год благосостояние украинцев резко ухудшилось. Фото Pixabay

До полномасштабного российского вторжения украинцы были обеспокоены ростом налогов и пандемией коронавируса

Почти 90 процентов украинцев считают, что больше всего ухудшает благосостояние в нашей стране полномасштабная российская агрессия, в то время как пандемия коронавируса отравляет жизнь только одному из восьми граждан.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

Через год с момента российского вторжения благосостояние украинцев серьезно изменилось. Для сравнения брались опросы за апрель-2023, февраль-2023 и февраль-2022.

  • существенно улучшилось — у 2,6% (февраль 2023 — 0,9 / февраль 2022 — 0,9);
  • немного улучшилось — 9,9% (2,4/3,7);
  • не изменилось — 6,5% (5,4/17,0);
  • немного ухудшилось — 18,8% (18,5/29,0);
  • существенно ухудшилось — 52,5% (67,9/47,0);
  • затруднились с ответом — 9,7% (5,1/2,4).

В апреле 2023 года считали, что причиной самого серьезного ухудшения благосостояния в Украине является российская агрессия 88% опрошенных. В феврале 2023 г. число таких респондентов составило 89,7%, в феврале 2022 г. — лишь 31,6%. Далее ответы разделились следующим образом:

  • пандемия коронавируса — 12% (16,8 / 61,7);
  • неблагоприятное положение в международной политике — 15,1% (16,2 / 12,2);
  • неудачные реформы — 39,2% (32,3 / 49,4);
  • рост тарифов и увеличение налогов — 51,7% (41,6 / 53,7);
  • затруднились с ответом — 6% (2,5 / 0,9).

Считают, что украинская экономическая власть эффективно действовала в течение прошлого года менее 40 процентов опрошенных. Окончательно же голоса распределились следующим образом:

  • очень эффективно – 3,7%;
  • скорее эффективно – 35,2%;
  • скорее неэффективно — 29,8%;
  • очень неэффективно – 12,3%;
  • затруднились ответить — 19,1.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 15 апреля. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

Напомним, ранее сайт "Телеграф" опубликовал данные опроса о том, на чем в войну экономят украинцы и как выбирают между едой и предметами роскоши.

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#Опрос #Социология #Active Group #Война в Украине