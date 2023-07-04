"COVID станет сезонным, как грипп, но возможнен всплеск": Игорь Кузин о конце пандемии, ядерной угрозе и ситуации на юге

Украина еще не оправилась от теракта на Каховской ГЭС, а нам грозит новая беда — существует угроза подрыва оккупантами ЗАЭС. Все это — на фоне никуда не девшегося COVID

Где получить таблетки йодида калия, как наводнение может вызвать волну бронхитов и что делать, если таблетки для очистки воды вам пытаются продать?

Об этом Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины рассказал в небольшом интервью "Телеграфу".

— Мы забыли о COVID-19, и вот с 1 июля упразднен карантин. Но что с ковидом сейчас? Какие штаммы сегодня ходят по Украине и будет ли новая волна осенью?

— Пандемия была отменена, карантин в Украине с 1 июля отменен, но COVID-19 никуда не исчезал. Его продолжают регистрировать на территории Украины и в мире.

В мае ВОЗ приняла решение о прекращении чрезвычайной ситуации. Это означает, что COVID-19, как инфекционная болезнь, перешла из категории чрезвычайной ситуации в раздел постоянной проблемы здравоохранения.

То есть, COVID-19 переходит в группу сезонных заболеваний, как грипп. Например, каждый эпидемический сезон мы обновляем вакцину против гриппа, учитывая циркулирующие штаммы. Похожая ситуация будет происходить вокруг SARS-CoV-2.

Мы понимаем, что у болезни есть определенная сезонность, напоминающая острые респираторные вирусные инфекции и обычный грипп. То есть, ожидаемо, что осенью количество подтвержденных случаев начнет расти. И чтобы не допустить сезонных всплесков, нужно вакцинироваться. На сегодняшний день на уровне страны имеется более 7 млн доз вакцины, в том числе и детской.

За прошедшую неделю у нас почти тысяча новых подтвержденных случаев (996) среди которых – 16 летальных исходов, неделей ранее – 1 308 больных, 20 – летальных. В основном это люди в возрасте 60 лет, часто не вакцинированные. Это самая сложная группа, которую будут уносить очередные волны из-за отсутствия вакцинации и тяжелого течения болезни. Поэтому для них вакцинация – это важный компонент защиты.

Если говорить о штаммах: все мутации сейчас формируются вокруг "Омикрона", это его разные подвиды, как "Кракен". Общая тенденция мутации именно SARS-CoV-2 — вирус все больше удаляется от иммунного ответа, но протекает в более легкой форме.

В итоге, говоря простыми словами, COVID-19 будет частью тех случаев гриппа и ОРВИ, которые регистрируют ежегодно в осенне-зимний период. Будут упрощены требования к его регистрации, отчетности, а реагирование на него будет происходить так же, как и при других ОРВИ. На уровне каждой области будут устанавливаться т.н. "эпидемические пороги" (максимально допустимые уровни заболеваемости) по достижении которых на уровне областей, городов или общин должны быть введены соответствующие противоэпидемические меры (точечное закрытие школ, внедрение масочного режима и т.п.).

— Ядерная угроза – об этом говорят все. Я знаю, что не только на юге, но и в Сумской области народ встревожен и "терроризирует" семейных врачей по поводу йодида калия. Нужен ли он в аптечке – следует ли его купить или его могут раздавать?

— Важно понимать, что без информирования о необходимости употреблять калий йодида или другие препараты для "йодной профилактики" — нельзя. Только если будет такая рекомендация — официальное уведомление органов власти, в частности, через средства массовой информации.

Сейчас, предварительно моделируя риски по одному из сценариев угрозы, калия йодид может раздаваться населению, но все окончательные рекомендации будут только после анализа конкретной ситуации и угрозы.

По другим рекомендациям — следует позаботиться о запасе герметично упакованной пищи, воды; находиться в укрытии.

— Как действовать людям и как будет работать медицинская система в зоне вероятного поражения?

— Относительно работы всей медицинской системы. 29 июня прошли масштабные тренировочные учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС. Мы в режиме реального времени проверили системное реагирование и взаимодействие экстренных служб.

Во время учений медики, энергетики, работники МВД, спасатели и коммунальные службы отрабатывали протоколы совместных действий в режиме "изменяющейся реальной угрозы". Сценарии возможного развития событий были предварительно смоделированы на заседании межведомственного кризисного штаба.

Фото с тренировочных учений экстренных служб. Жутко выглядит, но это только тренировка

На учениях отрабатывали алгоритм действия и работы различных зон: пунктов эвакуации в 50-километровой зоне загрязнения, промежуточных и приемных пунктов эвакуации.

В рамках одного из сценариев моделирования угрозы в 20 населенных пунктах Запорожской области был протестирован алгоритм выдачи калия йодида. В Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях к учениям было привлечено 404 бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и отдельно 18 бригад — к ликвидации последствий смоделированной чрезвычайной ситуации. Так что система отработана, но это были именно тренировочные учения, поэтому сохраняем спокойствие.

— Мы продолжаем следить за ситуацией на юге страны. Где в настоящее время самые плохие показатели воды?

— По результатам ежедневного мониторинга воды специалисты ЦКПХ фиксируют значительное микробное загрязнение именно поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, реки и русла Днепра. Самые значительные отклонения от показателей безопасности, согласно вирусологическим, микробиологическим и паразитологическим исследованиям, зафиксированы в Одесской области. Центры контроля и профилактики болезней оперативно информируют органы городского самоуправления об изменении показателей качества и безопасности воды, а население — об опасности и запрете купания. Эти запреты ужесточены и действуют в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

— Мы понимаем, что есть еще отдаленные последствия затопления. Мы много писали о холере. Какие заболевания могут еще проявиться с течением времени?

— Сейчас мы говорим о рисках, связанных с вероятной вспышкой острых инфекционных болезней, поэтому усилили контроль за диагностикой холеры. Но в долгосрочной перспективе основная угроза – это повышение общего уровня заболеваемости на подтопленных территориях. Это могут быть заболевания, связанные с загрязнением почв в зоне подтоплений, возгоранием сухой травы, гноением биологической массы ила. Много ила вынесло из паводковой воды, он начинает высыхать и эта пыль в воздухе может провоцировать бронхиты, бронхиальную астму и другие заболевания.

— Таблетки для обеззараживания воды – сколько уже раздали? И если их будут не раздавать, а продавать или не давать — куда можно обратиться?

— Начну с последнего вопроса. Теракт на Каховской ГЭС – это масштабная катастрофа, экоцид. И каждый, кто сейчас работает с пострадавшими территориальными общинами, понимает масштабы бедствия. Случаев продаж средств для обеззараживания питьевой воды мы не фиксировали и надеюсь их не будет. В случае недостатка таких средств распределения следует сообщать на "горячую линию" штаба по ликвидации последствий и в местные ЦКПХ и Минздрав.

Что касается количества. Жители, дома и колодцы которых подтопились, получили уже почти 100 тысяч таблеток для обеззараживания питьевой воды. Часть средств распределена на предприятия, которые обеспечивают население питьевой водой и объекты критической инфраструктуры пострадавших областей.

На уровне других областей сформированы дополнительные резервы бактерицидных таблеток и обеззараживающих средств для питьевой воды. То есть при необходимости эти средства будут перераспределены в центры контроля и профилактики болезней для обеспечения населения на пострадавших территориях.