Грипп и COVID-19 вскоре начнут активно атаковать украинцев: в Минздраве дали прогноз

За минувшую неделю было зарегистрировано 1 200 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией

Всемирная организация здоровья отменила режим пандемии по коронавирусу в начале мая, теперь заболевание в Украине перешло в категорию сезонных, наряду с гриппом и другими респираторными инфекциями. Рост заболеваемости COVID-19 ожидается с начала октября.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач, замминистра здравоохранения Игорь Кузин в эфире телемарафона. В год в Украине регистрируется около 6 млн случаев инфекционных заболеваний, 98% — это грипп и острые респираторные вирусные инфекции.

"К этой статистике будет добавляться также коронавирусная инфекция. Рост мы ожидаем, начиная с 40-й недели этого года, то есть это, по сути, с начала октября", — пояснил Кузин.

Он добавил, что за прошедшую неделю было зарегистрировано 1 200 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в Днепропетровской и Одесской областях, а также в Киеве. По словам Кузина, у 200 человек, в основном старше 50 лет, инфекция перетекала в довольно тяжелой форме, потребовалась госпитализация. Умерло от последствий COVID-19 семь человек, это были невакцинированные или пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

Главный санврач страны рассказал, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в осенне-зимнем сезоне ожидается активность вирусов гриппа типа А и В, однако аномально высокой заболеваемости в грядущем эпидемическом сезоне в ВОЗ не предвидят.

По словам Кузина, всего в нашей стране было сделано 35,5 млн прививок против коронавируса, 16 млн украинцев получили первую дозу, более 15 млн – вторую. Бустерную вакцинацию получили всего 3,3 млн. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, полный курс прививок – две дозы и бустер.

"То есть по меньшей мере 12 миллионов украинцев не имеют полноценной защиты сейчас от коронавирусной инфекции. Это пугающая цифра, потому что Украина полностью обеспечена вакциной от COVID-19", — подчеркнул замглавы Минздрава.

Как сообщал "Телеграф", 1 июля 2023 года в Украине официально закончился карантин и режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19. Он продлился 1 193 дня. По данным ВОЗ, жертвами коронавирусной инфекции за прошедшие три года и несколько месяцев стали около 20 миллионов человек. В Украине с начала пандемии COVID-19 от инфекции умерло более 6000 человек.