Флекс офис: новое решение для бизнеса Украины в условиях войны

Столичный BeeWorking предлагает адаптивный и выгодный формат офиса

Современный бизнес постоянно меняется. Возрастает конкуренция, изменяются потребности клиентов, а также сами процессы работы. А в условиях войны компании должны быть особенно гибкими и адаптивными.

Сегодня одним из способов адаптироваться к изменениям является использование флексов офисов. Такой формат предусматривает оплату за фиксированное количество мест в офисе, вне зависимости от того, кто и когда их использует. Этот подход позволяет компаниям оптимизировать использование офисных площадей и экономить деньги.

Почему сегодня флекс офис – это выгодно?

Флекс офис имеет ряд преимуществ для бизнеса. Он позволяет значительно сэкономить на офисных расходах, таких как аренда, ремонт, содержание оборудования. К тому же, все ресурсы используются эффективно, ведь сотрудники могут ходить по очереди.

Нынешние реалии заставляют все большее количество украинцев использовать модель отдаленной работы. В условиях нестабильности именно гибкие офисы помогают реагировать на скорые изменения планов.

Как работает такой формат?

Флекс офис работает по простой схеме. Вы арендуете необходимое количество рабочих мест, без привязки к конкретным работникам. Сотрудники могут использовать эти рабочие места при необходимости. К примеру, компания из 300 сотрудников может спланировать график работы так, чтобы арендовать только 100-150 рабочих мест.

В Украине гибкий формат только набирает обороты. Больше всего flex-локаций представлено в Киеве. В частности, такие услуги предлагает коворкинг BeeWorking. Столичный флекс офис доступен для аренды от 10 рабочих мест и не сопровождается дополнительными затратами.

Если вы ищете способ сэкономить на офисных расходах и повысить эффективность своего бизнеса, флекс офис – это отличное решение.

Бенефиты BeeWorking

Коворкинг BeeWorking работает круглосуточно и имеет дополнительные преимущества, такие как доступ к бесперебойному Wi-Fi и обустроенному бомбоубежищу. Каждое помещение снабжено всем необходимым, начиная от канцелярских мелочей и заканчивая самым современным оборудованием.

Локация Open Space

Здесь вы найдете зоны отдыха, где можно расслабиться и зарядиться энергией. На каждом этаже есть кухня, телефонные комнаты для приватных звонков. Также на территории коворкингов размещены игровые, библиотеки, тренажерные залы, душевые, места для сна и массажа.

Локация Lounge zone

Найти пространство можно по двум адресам: в Подольском районе Киева по улице Борисоглебской 15b, а также по улице Ломоносова 73-З, что в 10 минутах пешком от станции метро Выставочный центр.

Для подробной информации можете позвонить по следующим номерам: Голосеев +380 (44) 33 77 973 и Подол +380 (44) 33 77 915.