Флекс офіс: нове рішення для бізнесу України в умовах війни

Столичний BeeWorking пропонує адаптивний та вигідний формат офісу

Сучасний бізнес постійно змінюється. Зростає конкуренція, змінюються потреби клієнтів, а також самі процеси роботи. А в умовах війни компанії мають бути особливо гнучкими й адаптивними.

Сьогодні одним зі способів адаптуватися до змін є використання флекс офісів. Такий формат передбачає оплату за фіксовану кількість місць в офісі, незалежно від того, хто і коли їх використовує. Цей підхід дозволяє компаніям оптимізувати використання офісних площ і заощаджувати кошти.

Чому сьогодні флекс офіс — це вигідно?

Флекс офіс має ряд переваг для бізнесу. Він дозволяє значно заощадити на офісних витратах, таких як оренда, ремонт, утримання обладнання тощо. До того ж всі ресурси використовуються ефективно, адже співробітники можуть ходити по черзі.

Теперішні реалії змушують все більше українців використовувати модель віддаленої роботи. В умовах нестабільності саме гнучкі офіси допомагають реагувати на швидкі зміни планів.

Як працює такий формат?

Флекс офіс працює за простою схемою. Ви орендуєте необхідну кількість робочих місць, без прив'язки до конкретних працівників. Співробітники можуть використовувати ці робочі місця за необхідності. Наприклад, компанія з 300 співробітників може спланувати графік роботи так, щоб орендувати лише 100-150 робочих місць.

В Україні гнучкий формат лише набирає обертів. Найбільше flex-локацій представлені у Києві. Зокрема такі послуги пропонує коворкінг BeeWorking. Столичний флекс офіс доступний для оренди від 10 робочих місць і не супроводжується додатковими витратами.

Якщо ви шукаєте спосіб заощадити на офісних витратах і підвищити ефективність свого бізнесу, флекс офіс — це відмінне рішення.

Бенефіти BeeWorking

Коворкінг BeeWorking працює цілодобово і має додаткові переваги такі як доступ до безперебійного Wi-Fi та облаштованого бомбосховища. Кожне приміщення забезпечене всім необхідним, починаючи від канцелярських дрібниць та закінчуючи найсучаснішим обладнанням.

Локація Open Space

Тут ви знайдете зони для відпочинку, де можна розслабитися та зарядитися енергією. На кожному поверсі є кухня, телефонні кімнати для приватних дзвінків. Також на території коворкінгів розміщені ігрові, бібліотеки, тренажерні зали, душові, місця для сну й масажу.

Локація Lounge zone

Знайти простір можна за двома адресами: у Подільському районі Києва на вулиці Борисоглібській 15b, а також на вулиці Ломоносова 73-З, що за 10 хвилин пішки від станції метро Виставковий центр.

Для детальної інформації можете зателефонувати за такими номерами: Голосіїв +380 (44) 33 77 973 та Поділ +380 (44) 33 77 915.