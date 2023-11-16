Вспышка скарлатины в Киеве? Минздрав выступил с заявлением

Жителям столицы не стоит паниковать раньше времени

На данный момент в Киеве не зафиксировано вспышки заболеваемости скарлатиной, о которой настойчиво рассказывали СМИ и многие столичные Telegram-каналы. Сейчас динамика заболеваемости ни в коем случае не указывает на эпидемию и жителей столицы просят не паниковать.

Отмечается, что это болезнь имеет сезонность и заболевшие только в крайних случаях попадают в больницу. Об этом сообщается на официальном сайте МОЗ Украины.

Специалисты отмечают, что основная масса среди заболевших — это дети и подростки до 17 лет. Так, всего за 10 месяцев текущего года в Киеве было зарегистрировано 375 случаев заболеваемости скарлатиной. Из них 372 случая приходятся на детей и подростков до 17 лет.

По наблюдениям специалистов, скарлатиной чаще всего болеют все-же дошкольники и школьники, которые регулярно находятся в детском коллективе. В зоне наибольшего риска находятся дети в возрасте от 1 до 9 лет.

Сейчас динамика заболеваемости не указывает на вспышку. К примеру, в 2019 году в столице было зафиксировано 1996 случаев скарлатины. В 2020 году — 656 случаев. В странах с умеренно холодным и влажным климатом, как в Украине, случаи заболевания в основном регистрируют осенью и зимой.

Стоит помнить, что прививки против скарлатины не существует, но после того как человек переболеет, у него вырабатывается стойкий иммунитет.

Заболевание может иметь легкое, среднее или тяжелое течение. При легкой форме симптомы интоксикации организма слабо выражены, рвота отсутствует, ангина. В случае тяжелой формы начало болезни сопровождает высокая температура, рвота, иногда диарея. Возможны головокружение, отек мозга и даже развитие комы.

К общим профилактическим мерам относятся:

питание, богатое витаминами;

проветривание и влажная уборка помещения, в котором находятся дети и взрослые;

соблюдение личной гигиены, регулярное мытье рук с мылом;

закаливание и занятия спортом;

лечение всех хронических заболеваний (отитов, синуситов, тонзиллитов).

Важная инструкция

Для справки: Скарлатина — это инфекционная болезнь, вызванная гемолитическим стрептококком группы А. Проявляется дерматитом с мелкоточечной, позже эритематозной сыпью, лихорадкой, острым тонзиллитом и общей интоксикацией.

Длится до 12 дней, чаще 2—3 дня. Начальный период, обычно очень короткий (несколько часов), охватывает промежуток времени от возникновения первых симптомов болезни до появления сыпи. Начало может быть внезапным.

Больной становится заразным за сутки до появления первых симптомов. Длительность заразного периода может колебаться от нескольких дней до нескольких недель, но при неосложнённом течении на фоне пенициллина ребёнок уже через 7—10 дней не представляет эпидемической опасности для окружающих.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что врачи прокомментировали тревожные заявления о вспышке.По словам специалистов, люди должны знать первые симптомы, чтобы защитить детей. Но это не та болезнь, с которой дети обязательно попадают в больницу.