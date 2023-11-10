На Киевщине введен карантин из-за опасной вирусной болезни: подробности

Важная информация для всех жителей Киевщины

На днях на территории Мироновского городского совета, что в Киевской области, была обнаружена страшная находка — в лесополосе нашли около 60 трупов свиней разных возрастных групп. Все туши уже начали разлагаться.

Об этом сообщается на странице Мироновского городского совета в Фейсбук. Отобранные биоматериалы, после исследования в лаборатории, подтердили наличие ДНК вируса африканской чумы в данных образцах.

В связи с этим территория лесополосы возле села Матвеевка, где и были обнаружены трупы свиней, была признана эпизоотическим очагом АЧС и здесь ввели карантин.

В населенных пунктах зон защиты и зоны надзора запретили проведение выставок, ярмарок, базаров и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных. Исключение составляет лишь транспортировка свиней к убойным пунктам и мясокомбинатам.

Стоит отметить, что африканская чума свиней — это высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

Сообщается о том, что вывезенные в лесополосу туши животных идентифицированны не были. Кто именно таким образом избавился от больных животных — неизвестно.

За развитием ситупации в Мироновском городском советае будут пристально наблюдать специалисты.

Село Мироновка

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что ученые "вернули к жизни" органы мертвой свиньи. Американским ученым удалось частично восстановить органы свиньи спустя час после смерти.

Это не только может изменить традиционные взгляды на то, что происходит в клетках организма в момент смерти, но и привести к прорыву в медицине, ведь это поможет значительно расширить список органов для трансплантации и дать врачам больше времени для спасения жизни.