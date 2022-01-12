Революция в медицине: в США мужчине пересадили сердце от ГМО-свиньи (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2
Для обычной трансплантации или вживления искусственного сердечного насоса пациент не подходил из-за проблем с ритмом сердца.
В США пересадили сердце от свиньи к человеку. Операция была проведена три дня назад, состояние пациента — 57-летнего мужчины — хорошее.
Об этом сообщает NBCNews.
Пациенту Дэвиду Беннету нельзя было пересаживать обычное человеческое сердце из-за аритмии, последние несколько месяцев он провел в больнице на аппарате искусственного кровообращения. Сам Беннет понимал риск операции, но назвал ее "выстрелом в темноте", поскольку без трансплантации он бы не выжил.
Сердце взяли от генно-модифицированного животного. Врачи в Медицинской школе Университета Мэриленда считают, что первая в своем роде операция по ксенотрансплантации может стать прорывом и "улучшить этот потенциально спасительный метод для будущих пациентов".
Клапаны свиных сердец уже успешно использовались в человеческих операциях. У свиньи-донора сделали 10 изменений в генах, чтобы сердце лучше приживалось: четыре родных убрали, а шесть от человека — добавили.
Ранее "Телеграф" писал про пациентку из России. Пожилая онкобольная женщина сама пыталась сделать себя операцию.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-