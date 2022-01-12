Укр

Революция в медицине: в США мужчине пересадили сердце от ГМО-свиньи (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Чтобы сердце прижилось - свинье вживили человеческие гены
Чтобы сердце прижилось - свинье вживили человеческие гены

Для обычной трансплантации или вживления искусственного сердечного насоса пациент не подходил из-за проблем с ритмом сердца.

В США пересадили сердце от свиньи к человеку. Операция была проведена три дня назад, состояние пациента — 57-летнего мужчины — хорошее.

Об этом сообщает NBCNews.

Пациенту Дэвиду Беннету нельзя было пересаживать обычное человеческое сердце из-за аритмии, последние несколько месяцев он провел в больнице на аппарате искусственного кровообращения. Сам Беннет понимал риск операции, но назвал ее "выстрелом в темноте", поскольку без трансплантации он бы не выжил.

Дляи мужчины ксенотрансплантация была последней надеждой
Дляи мужчины ксенотрансплантация была последней надеждой

Сердце взяли от генно-модифицированного животного. Врачи в Медицинской школе Университета Мэриленда считают, что первая в своем роде операция по ксенотрансплантации может стать прорывом и "улучшить этот потенциально спасительный метод для будущих пациентов".

Операция по пересадке сердца от свиньи к человеку - уникальна
Операция по пересадке сердца от свиньи к человеку - уникальна

Клапаны свиных сердец уже успешно использовались в человеческих операциях. У свиньи-донора сделали 10 изменений в генах, чтобы сердце лучше приживалось: четыре родных убрали, а шесть от человека — добавили.

Ранее "Телеграф" писал про пациентку из России. Пожилая онкобольная женщина сама пыталась сделать себя операцию.

Теги:
#Сердце #Трансплантация #Операция #Свинья
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