Не могла больше терпеть: больная раком пенсионерка пыталась сделать сама себе операцию в РФ

Уже только после этого ей оказали в больнице необходимую помощь

В Выборге (Ленинградская область России) больная пожилая женщина не дождалась необходимой медицинской помощи и попыталась прооперировать себя самостоятельно, написав на всякий случай записку для родных.

Она к счастью не понадобилась, сообщает руководительница благотворительного медицинского учреждения "Хоспис на дому" Екатерина Овсянникова.

Отмечается, что пенсионерка прошла войну и блокаду, после чего у нее была диагностирована онкология, которая вызвала асцит, — скопление жидкости в брюшной полости, которая давила на ткани и органы, вызывала острые боли и не давала встать, двигаться и даже усложняла дыхание.

Женщина не смогла получить необходимую помощь, но из-за сильных болей решилась на проведение самостоятельной операции ножом прямо дома. Не имея уверенности, что та завершится успешно, женщина написала предсмертную записку.

"Жить и терпеть больше не могу, мне очень больно и тяжело", — говорится на бумаге, фото которой опубликовали в сети.

Предсмертная записка женщины

Стоит заметить, что все закончилось благополучно. После того, как бабушка сделала надрез, ее госпитализировали, где закончили операцию и стабилизировали состояние пациентки.

Как сообщал "Телеграф", ранее в России из организма пенсионера удалили камень размером с теннисный мяч.