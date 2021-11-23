Не могла больше терпеть: больная раком пенсионерка пыталась сделать сама себе операцию в РФ
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Уже только после этого ей оказали в больнице необходимую помощь
В Выборге (Ленинградская область России) больная пожилая женщина не дождалась необходимой медицинской помощи и попыталась прооперировать себя самостоятельно, написав на всякий случай записку для родных.
Она к счастью не понадобилась, сообщает руководительница благотворительного медицинского учреждения "Хоспис на дому" Екатерина Овсянникова.
Отмечается, что пенсионерка прошла войну и блокаду, после чего у нее была диагностирована онкология, которая вызвала асцит, — скопление жидкости в брюшной полости, которая давила на ткани и органы, вызывала острые боли и не давала встать, двигаться и даже усложняла дыхание.
Женщина не смогла получить необходимую помощь, но из-за сильных болей решилась на проведение самостоятельной операции ножом прямо дома. Не имея уверенности, что та завершится успешно, женщина написала предсмертную записку.
"Жить и терпеть больше не могу, мне очень больно и тяжело", — говорится на бумаге, фото которой опубликовали в сети.
Стоит заметить, что все закончилось благополучно. После того, как бабушка сделала надрез, ее госпитализировали, где закончили операцию и стабилизировали состояние пациентки.
Как сообщал "Телеграф", ранее в России из организма пенсионера удалили камень размером с теннисный мяч.
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