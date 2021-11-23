Не могла більше терпіти: хвора на рак пенсіонерка намагалася зробити сама собі операцію у РФ

Вже тільки після цього їй надали необхідну допомогу в лікарні

У Виборзі (Ленінградська область Росії) хвора жінка похилого віку не дочекалася необхідної медичної допомоги і спробувала прооперувати себе самостійно, написавши про всяк випадок записку для рідних.

Вона на щастя не знадобилася, повідомляє керівниця благодійного медичного закладу "Хоспіс вдома" Катерина Овсянникова.

Зазначається, що пенсіонерка пройшла війну та блокаду, після чого у неї було діагностовано онкологію, яка викликала асцит, — скупчення рідини в черевній порожнині, що давила на тканини та органи, викликала гострі болі та не давала встати, рухатись і навіть ускладнювала дихання.

Жінка не змогла отримати необхідну допомогу, але через сильний біль зважилася на проведення самостійної операції ножем прямо вдома. Не маючи певності, що та завершиться успішно, жінка написала передсмертну записку.

"Жити і терпіти більше не можу, мені дуже боляче і важко", — йдеться на папері, фото якого опублікували в мережі.

Передсмертна записка жінки

Варто зауважити, що все закінчилося благополучно. Після того, як бабуся зробила надріз, її госпіталізували, де закінчили операцію та стабілізували стан пацієнтки.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Росії з організму пенсіонера видалили камінь розміром з тенісний м’яч.