У РФ пенсіонеру видалили камінь розміром з тенісний м’яч (фото)

Камені такого розміру — рідкість.

В одному з російських госпіталів ветеранів воєн видалили з організму пацієнта камінь розміром з тенісний м’яч.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

Камінь діаметром майже 7 сантиметром знаходився в організмі 93-річного пацієнта. На фото поруч з каменем розміщений хірургічний скальпель, довжина якого — приблизно 15 см, що дає уявлення про його величину.

Камінь не тільки великий, але і має великі "шипи"

Подібного розміру конкременти, так в медицині називають камені в організмі людини, в рідкісних випадках можуть утворюватися в сечовий системі, зокрема в нирках. Зазвичай, при меншому розмірі, їх подрібнюють ультразвуком або лазером чи видаляють лапороскопічно через невеликий розріз. Повноцінна операція потрібна в рідкісних випадках. Лікування підбирає фахівець-уролог спільно з хірургом.

Точну причину виникнення каменів в нирках необхідно визначати в кожному випадку окремо, оскільки їх налічують кілька сотень.

Раніше "Телеграф" писав, що однією з причин виникнення каменів в нирках виду "оксалати" може стати безконтрольне самолікування за допомогою лимонів.