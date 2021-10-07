У РФ пенсіонеру видалили камінь розміром з тенісний м’яч (фото)
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Камені такого розміру — рідкість.
В одному з російських госпіталів ветеранів воєн видалили з організму пацієнта камінь розміром з тенісний м’яч.
Про це повідомляє телеграм-канал Baza.
Камінь діаметром майже 7 сантиметром знаходився в організмі 93-річного пацієнта. На фото поруч з каменем розміщений хірургічний скальпель, довжина якого — приблизно 15 см, що дає уявлення про його величину.
Подібного розміру конкременти, так в медицині називають камені в організмі людини, в рідкісних випадках можуть утворюватися в сечовий системі, зокрема в нирках. Зазвичай, при меншому розмірі, їх подрібнюють ультразвуком або лазером чи видаляють лапороскопічно через невеликий розріз. Повноцінна операція потрібна в рідкісних випадках. Лікування підбирає фахівець-уролог спільно з хірургом.
Точну причину виникнення каменів в нирках необхідно визначати в кожному випадку окремо, оскільки їх налічують кілька сотень.
Раніше "Телеграф" писав, що однією з причин виникнення каменів в нирках виду "оксалати" може стати безконтрольне самолікування за допомогою лимонів.
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