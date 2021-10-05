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Небезпека лимонів - лікар попередив про несподівані наслідки зміцнення імунітету

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Лимони ціняться за їхню наповненість вітамінами. Новина оновлена 05 жовтня 2021, 11:35
Лимони ціняться за їхню наповненість вітамінами.

Загрозу несе вітамін С.

Зміцнення імунітету напередодні осіннього сезону простуд може бути небезпечним. Так, один з улюблених продуктів для імунітету — лимони можуть нести загрозу для нирок.

Про це розповів лікар Тарас Жиравецький у Телеграм.

Аскорбінова кислота, або ж вітамін С, хоч і допомагає активніше боротися з деякими хворобами, та все ж таки при безконтрольному прийомі може спричинити проблеми з нирками, зокрема утворенні в них каменів оксалатів.

Жиравецький попереджає, що вони можуть спричинити чималий біль "вам буде не до лимонів і не до покращення імунітету", — пише лікар. Сильний біль при оксалатах спричинений тим, що у цих камінців є гострі шипи, якими вони травмують сечовивідні шляхи і можуть викликати невелику кровотечу.

Лікар також наголошує, що позбутися оксалатів — коштовна процедура і називає вартість від 8000 до 25000 гривень, спираючись на власний досвід.

Раніше "Телеграф" писав, що зміцнити імунітет допоможе і українська ягода лохина, яка має в собі також вітамін С, але не змушує нирки страждати.

Теги:
#Імунітет #Лимон #Поради лікаря
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