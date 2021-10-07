В РФ пенсионеру удалили камень размером с теннисный мяч (фото)

Камни такого размера — редкость.

В одном из российских госпиталей ветеранов войн удалили из организма пациента камень размером с теннисный мяч.

Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Камень диаметром почти 7 сантиметром находился в организме 93-летнего пациента. На фото рядом с камнем размещен хирургический скальпель, длина которого — примерно 15 см, что дает представление о его величине.

Камень не только большой, но и обладает крупными "шипами"

Подобного размера конкременты, так в медицине называют камни в организме человека, в редких случаях могут образовываться в мочевой системе, в частности в почках. Обычно, при меньшем размере, их дробят ультразвуком либо лазером или удаляют лапороскопически через небольшой разрез. Полноценная операция требуется в редких случаях. Лечение подбирает специалист-уролог совместно с хирургом.

Точную причину возникновения камней в почках необходимо определять в каждом случае отдельно, поскольку их насчитывают пару сотен.

Ранее "Телеграф" писал, что одной из причин возникновения камней в почках вида "оксалаты" может стать бесконтрольное самолечение с помощью лимонов.