Революція в медицині: у США чоловікові пересадили серце від ГМО-свині (фото)

Для звичайної трансплантації або вживлення штучного серцевого насоса пацієнт не підходив через проблеми з ритмом серця.

У США пересадили серце від свині до людини. Операцію було проведено три дні тому, стан пацієнта — 57-річного чоловіка — добрий.

Про це повідомляє NBCNews.

Пацієнту Девіду Беннету не можна було пересаджувати звичайне людське серце через аритмію, останні кілька місяців він провів у лікарні на апараті штучного кровообігу. Сам Беннет розумів ризик операції, але назвав її "пострілом у темряві", оскільки без трансплантації він не вижив би.

Для чоловіка ксенотрансплантація була останньою надією

Серце взяли від генно-модифікованої тварини. Лікарі в Медичній школі Університету Меріленда вважають, що перша у своєму роді операція з ксенотрансплантації може стати проривом і "поліпшити цей потенційно рятівний метод для майбутніх пацієнтів".

Операція з пересадки серця від свині до людини – унікальна

Клапани свинячих сердець вже успішно використовувалися в людських операціях. У свині-донора зробили 10 змін у генах, щоби серце краще приживалося: чотири рідні прибрали, а шість від людини — додали.

Раніше "Телеграф" писав про пацієнтку із Росії. Літня онкохвора жінка сама намагалася зробити себе операцію.