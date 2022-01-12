Рус

Революція в медицині: у США чоловікові пересадили серце від ГМО-свині (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2
Щоб серце прижилося — свині вживили людські гени
Щоб серце прижилося — свині вживили людські гени

Для звичайної трансплантації або вживлення штучного серцевого насоса пацієнт не підходив через проблеми з ритмом серця.

У США пересадили серце від свині до людини. Операцію було проведено три дні тому, стан пацієнта — 57-річного чоловіка — добрий.

Про це повідомляє NBCNews.

Пацієнту Девіду Беннету не можна було пересаджувати звичайне людське серце через аритмію, останні кілька місяців він провів у лікарні на апараті штучного кровообігу. Сам Беннет розумів ризик операції, але назвав її "пострілом у темряві", оскільки без трансплантації він не вижив би.

Для чоловіка ксенотрансплантація була останньою надією
Для чоловіка ксенотрансплантація була останньою надією

Серце взяли від генно-модифікованої тварини. Лікарі в Медичній школі Університету Меріленда вважають, що перша у своєму роді операція з ксенотрансплантації може стати проривом і "поліпшити цей потенційно рятівний метод для майбутніх пацієнтів".

Операція з пересадки серця від свині до людини – унікальна
Операція з пересадки серця від свині до людини – унікальна

Клапани свинячих сердець вже успішно використовувалися в людських операціях. У свині-донора зробили 10 змін у генах, щоби серце краще приживалося: чотири рідні прибрали, а шість від людини — додали.

Раніше "Телеграф" писав про пацієнтку із Росії. Літня онкохвора жінка сама намагалася зробити себе операцію.

Теги:
#Серце #Трансплантація #Операція #Свиня
Головні події вівторка
Україна
Підсумки дня 11 січня: виведення військ з Казахстану, "смерть" Стефанчука, реп про Порошенка
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головні події вівторка
Підсумки дня 11 січня: виведення військ з Казахстану, "смерть" Стефанчука, реп про Порошенка
Дата публікації
Категорія
Для Кремля питання України – не на першому місці
"На кону – українська держава", – чи зможе Зеленський посадити Путіна за стіл переговорів
Дата публікації
Категорія
Казахстан — один із проявів імперських амбіцій президента РФ
Після Казахстану: чи дасть Путін спокій Україні
Дата публікації
Категорія
Україна може отримати пільги та новий статус у НАТО
Україні хочуть надати статус "НАТО-плюс", а Росію — визнати спонсором тероризму: що це означає
Дата публікації
Категорія
Найбільше снігу випаде в Ужгороді та Сумах
Разом із морозами прийде і сніжок: які області України засипле найближчими днями