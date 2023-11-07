В Киеве на поводке выгуливали настоящего волка (фото)

Необычный питомец привлек в себе внимание окружающих

Во вторник, 7 ноября, на территории жилого массива Отрадный люди заметили мужчину, который выгуливал на поводке настоящего волка. Хищник спокойно шел рядом с хозяином и разглядывал все вокруг.

Информация об этом появилась в Телеграм-канале "Киев INFO". Прохожие были удивлены такой неожиданной встрече, ведь не каждый день увидишь в черте города серого хищника.

Так, на территории Отрадного мужчина выгуливал волка. Хищник вел себя достаточно спокойно и не боялся звуков большого города. На животном был ошейник и поводок.

Скорее всего, волк является домашним питомцем и живет в окружении людей.

Волка выгуливают на поводке

Стоит отметить, что в некоторых странах существует практика одомашнивания диких волков. Однако специалисты предупреждают, что волк — это дикое хищное животное, а не собака. И даже если волчонок вырос среди людей, то став взрослой особью он начнет проявлять агрессию по отношению к хозяину.

Волка выгуливают на поводке

Содержать в домашних условиях волков под силу лишь тем людям, которые имеют большой опыт общения с дикими животными. Волки требуют правильного питания и специфического ухода, а также подчиняются только "вожаку", которым и должен стать для него человек.

Волка выгуливают на поводке

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевской многоэтажке людей переполошил хищник. В одной из столичных многоэтажек люди с удивлением обнаружили хищного зверя, который разгуливал по лестничным клеткам. На место происшествия были вызваны специалисты.