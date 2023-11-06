В киевском парке выловили гигантскую рыбу (видео)

Возле удачливого рыбака собралась целая толпа людей

В Голосеевском парке столицы мужчине удалось поймать на удочку огромного толстолоба. Рыбаку помогал напарник, который подсаком достал рыбу из воды и положил ее на берег.

Удачливого рыбака окружила толпа людей, которые фотографировали гигантскую рыбу. Об этом сообщается в Телеграм-канале "Мой Киев".

Так, на минувших выходных в Голосеевском парке рыбаку удалось поймать большого толстолоба. Рыба весила около 30 килограмм и достать ее на берег оказалось не так-то просто. Рыбаку помогал его напарник, который при помощи подсака достал толстолоба.

Какую приманку и снасти использовал мужчина — неизвестно. Стоит отметить, что поймать такой огромный экземпляр в городском парке — это реальная удача.

Для справки: Лбы толстолобиков намного шире, чем у других карповых (отсюда название). Их глаза находятся в нижней части головы, поэтому лоб выглядит ещё больше.

Длина тела толстолобиков до 1 метра (иногда больше), а масса в среднем 20—35 кг, хотя встречаются экземпляры, чья масса превышает 50 кг. У некоторых видов есть на брюхе киль, начинающийся у горла. Также для ряда видов характерно особое приспособление для фильтрации планктона — сросшиеся поперечными перемычками жаберные тычинки ("сито").

Голосеевский парк

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве на глазах у прохожих обвалился Соломенский парк: там недавно начали строительство ЖК.Сообщается, что обвал произошел из-за вырытого "под" парком строительного котлована, который появился здесь совсем недавно. В результате этого была частично повреждена пешеходная аллея. К счастью, никто не пострадал. Виновниками произошедшего оказались застройщики, которые строят жилой комплекс в непосредственной близости к парку.