У київському парку виловили гігантську рибу (відео)

Біля щасливого рибалки зібрався цілий натовп людей

У Голосіївському парку столиці чоловікові вдалося зловити на вудку величезного товстолоба. Рибалці допомагав напарник, який підсаком дістав рибу з води та поклав її на берег.

Удачливого рибалку оточив натовп людей, які фотографували гігантську рибу. Про це повідомляється у Телеграм-каналі "Мій Київ".

Так, минулими вихідними у Голосіївському парку рибалці вдалося зловити великого товстолоба. Риба важила близько 30 кілограмів і дістати її на берег виявилося не так просто. Рибалці допомагав його напарник, який за допомогою підсаку дістав товстолоба.

Яку приманку та снасті використав чоловік – невідомо. Варто відзначити, що зловити такий величезний екземпляр у міському парку – це реальна удача.

Для довідки: Лби товстолобиків набагато ширші, ніж у інших коропових (звідси назва). Їхні очі знаходяться в нижній частині голови, тому лоб виглядає ще більше.

Довжина тіла товстолобиків до 1 метра (іноді більше), а маса в середньому 20-35 кг, хоча зустрічаються екземпляри, маса яких перевищує 50 кг. У деяких видів є на череві кіль, що починається біля горла. Також для низки видів характерне особливе пристосування для фільтрації планктону.

Голосіївський парк

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві на очах у перехожих обвалився Солом’янський парк : там нещодавно розпочали будівництво ЖК. Повідомляється, що обвал стався через викопаний "під" парк будівельний котлован, який з’явився тут зовсім недавно. Внаслідок цього було частково пошкоджено пішохідну алею. На щастя, ніхто не постраждав. Винуватцями події виявилися забудовники, які будують житловий комплекс у безпосередній близькості до парку.