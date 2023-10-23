В киевской многоэтажке людей переполошил хищник (фотофакт)

Местные жители не растерялись и вызвали специалистов

В понедельник, 23 октября, в одной из столичных многоэтажек люди с удивлением обнаружили хищного зверя, который разгуливал по лестничным клеткам. На место происшествия были вызваны специалисты.

Об этом сообщается на сайте "Большой Киев" со ссылкой на столичный Центр защиты животных. Дикое животное удалось отловить и доставить в специализированный центр.

Известно, что в подъезде многоэтажного дома, расположенного по проспекту Академика Вернадского, местные жители заметили лису. Животное бегала по ступенькам и явно не понимало, где оно находится.

На место происшествия вызвали команду "Зоопомощи", специалисты которой отловили лису и доставили ее в государственную больницу ветеринарной медицины.

Как именно дикое хищное животное оказалось в многоэтажном доме — остается загадкой. По предположению пользователей соцсетей, зверь мог сбежать от хозяйки, так как в этом районе неоднократно видели женщину, которая выгуливала на поводке лису.

Лиса в киевской многоэтажке

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что лиса является символом хитрости и хорошим знаком. Лиса – это не только красивый и хитрый зверь, но и символ многих примет, поверий и легенд. Этот зверь всегда привлекал к себе внимание людей своей неординарностью и загадочностью, как и черная кошка. Во многих культурах лиса считалась посредником между миром живых и миром духов.