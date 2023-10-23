У київській багатоповерхівці людей переполошив хижак (фотофакт)

Місцеві жителі були здивовані непроханому гостеві

У понеділок, 23 жовтня, в одній зі столичних багатоповерхівок люди з подивом виявили хижого звіра, який розгулював сходами. На місце події були викликані спеціалісти.

Про це повідомляється на сайті "Великий Київ" із посиланням на столичний Центр захисту тварин. Дику тварину вдалося відловити та доставити до спеціалізованого центру.

Відомо, що у під’їзді багатоповерхового будинку, розташованого на проспекті Академіка Вернадського, місцеві жителі помітили лисицю. Тварина бігала сходами і явно не розуміла, де вона знаходиться.

На місце події викликали команду "Зодопомоги", фахівці якої відловили лисицю та доставили її до державної лікарні ветеринарної медицини.

Як саме дика хижа тварина опинилась у багатоповерховому будинку — залишається загадкою. На думку користувачів соцмереж, звір міг втекти від господині, оскільки в цьому районі неодноразово бачили жінку, яка вигулювала на повідку лисицю.

Лисиця у київській багатоповерхівці

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що лисиця є символом хитрості та гарним знаком. Лисиця – це не тільки гарний і хитрий звір, але й символ багатьох прикмет, повір’їв та легенд. Цей звір завжди привертав до себе увагу людей своєю неординарністю та загадковістю, як і чорна кішка. У багатьох культурах лисиця вважалася посередником між світом живих та світом духів.