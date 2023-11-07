У Києві на повідку вигулювали справжнього вовка (фото)

Незвичайний звір привернув увагу оточуючих

У вівторок, 7 листопада, на території житлового масиву Відрадний люди помітили чоловіка, який вигулював на повідку справжнього вовка. Хижак спокійно йшов поруч із господарем і роздивлявся все навколо.

Інформація про це з’явилася у Телеграм-каналі "Київ INFO". Перехожі були здивовані такою несподіваною зустріччю, адже не щодня побачиш у межах міста сірого хижака.

Так, на території Відрадного чоловік вигулював вовка. Хижак поводився досить спокійно і не боявся звуків великого міста. На тварині був нашийник та повідок.

Швидше за все, вовк є домашнім вихованцем і живе в оточенні людей.

Вовка вигулюють на повідку

Варто зазначити, що в деяких країнах існує практика одомашнення диких вовків. Проте фахівці попереджають, що вовк — це дика хижа тварина, а не собака.

І навіть якщо вовченя виросло серед людей, то ставши дорослою особиною він почне проявляти агресію по відношенню до господаря.

Вовка вигулюють на повідку

Утримувати в домашніх умовах вовків під силу лише людям, які мають великий досвід спілкування з дикими тваринами. Вовки вимагають правильного харчування та специфічного догляду, а також підкоряються лише "ватажку", яким і має стати для нього людина.

Вовка вигулюють на повідку

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в київській багатоповерхівці людей переполошив хижака. В одній із столичних багатоповерхівок люди з подивом виявили хижого звіра, який розгулював сходовими клітками. На місце події були викликані спеціалісти.