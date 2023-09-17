Це не собака: невідома тварина з Бразилії поставила на вуха вчених (фото, відео)

Чи можна називати тварину "собицею" або "лисакою" вчені не уточнили

У Бразилії незвичайна тварина поставила в глухий кут вчених, які довго не могли визначити що це таке і для цих цілей навіть звернулися до допомоги генетичного аналізу.

Як інформує IFLScience, розгадка виявилася проста — перед ними виявився гібрид домашньої собаки та лисиці. При цьому нащадка цих двох тварин люди змогли наочно побачити вперше в історії.

Сама тварина була виявлена ще 2021 року. Тоді вона потрапила під колеса автомобіля і була доставлена до Центру збереження та реабілітації диких тварин Федерального університету Ріу-Гранді-ду-Сул у Бразилії.

Вчені відразу звернули увагу, що тварина явно належить до псових, проте на цьому спроби зарахувати її до якогось відомого виду тварин завершилися невдачею. Після цього вони звернулися за допомогою до генетичного аналізу, щоб знайти його батьків.

Відомо, що в тому регіоні проживають три види диких псових — гривастий вовк, лисиця-крабоєд та лисиця пампаська. Саме остання найімовірніше і була одним із батьків нового гібрида.

Пампаська лисиця в цілому схожа на дану особину, проте має світло-сірий колір, у той час, як гібрид виявився практично повністю чорним. При цьому у неї є 74 хромосоми, а у гібрида їх 76.

Тому вчені схильні вважати, що батьком гібрида став домашній собака невстановленої породи (78 хромосом), а лисиця виступила в ролі матері.

Гібрид деякий час після лікування жив у природоохоронному центрі міста Санта-Марія, проте цього року він помер через невідомі причини. Чи є у нього брати та сестри, які продовжують бігати околицями, нині невідомо.

Як повідомлялося раніше, нещодавно біля берегів Аляски знайшли невідоме "золоте яйце", яке одразу ж викликало багато запитань у вчених. Тепер вони намагаються визначити, що це таке.