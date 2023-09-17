Это не собака: неизвестное животное из Бразилии поставило на уши ученых (фото, видео)

Можно ли называть животное "собицей" или "лисакой" ученые не уточниили

В Бразилии необычное животное поставило в тупик ученых, которые долго не могли определить что это такое и для этих целей даже обратились к помощи генетического анализа.

Как информирует IFLScience, разгадка оказалась проста — пред ними оказался гибрид домашней собаки и лисицы. При этом, потомка этих двух животных люди смогли наглядно увидеть впервые в истории.

Само животное было обнаружено еще в 2021 году. Тогда оно попало под колеса автомобиля и было доставлено в Центр сохранения и реабилитации диких животных Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии.

Ученые сразу обратили внимание, что животное явно принадлежит к псовым, однако на этом попытки причислить его к какому-то известному виду животных завершились неудачей. После этого они обратились за помощью к генетическому анализу, чтобы найти его родителей.

Известно, что в том регионе проживают три вида диких псовых — гривастый волк, лисица-крабоед и пампасская лисица. Именно последняя скорее всего и была одним из родителей нового гибрида.

Пампасская лисица в целом похожа на данную особь, однако имеет светло-серый окрас, в то время, как гибрид оказался практически полностью черным. При этом у родителя имеется 74 хромосомы, а у гибрида их 76.

Поэтому ученые склонны считать, что отцом гибрида стала домашняя собака неустановленной породы (78 хромосом), а лисица выступила в роли матери.

Гибрид некоторое время после лечения жил в природоохранительном центре города Санта-Мария, однако в этом году он умер по неизвестным причинам. Есть ли у него братья и сестры, которые продолжают бегать по окрестностям, в настоящее время неизвестно.

Как сообщалось ранее, недавно у берегов Аляски нашли неизвестное "золотое яйцо", которое сразу же вызвало много вопросов в ученых. Теперь они пытаются определить что это такое.