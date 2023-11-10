На Київщині запроваджено карантин через небезпечну вірусну хворобу: подробиці

Важлива інформація для всіх мешканців Київщини

Днями на території Миронівської міської ради, що на Київщині, було виявлено страшну знахідку — у лісосмузі знайшли близько 60 трупів свиней різних вікових груп. Усі туші вже почали розкладатися.

Про це повідомляється на сторінці Миронівської міської ради у Фейсбук. Відібрані біоматеріали після дослідження в лабораторії підтвердили наявність ДНК вірусу африканської чуми в даних зразках.

У зв’язку з цим територія лісосмуги біля села Матвіївка, де і було виявлено трупи свиней, була визнана епізоотичним вогнищем АЧС і тут запровадили карантин.

У населених пунктах зон захисту та зони нагляду заборонили проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов’язаних із пересуванням та скупченням тварин. Виняток становить лише транспортування свиней до забійних пунктів та м’ясокомбінатів.

Варто зазначити, що африканська чума свиней – це висококонтагіозна вірусна хвороба свиней, що характеризується лихоманкою, ціанозом шкіри та великими геморагіями у внутрішніх органах. Належить до списку A згідно з Міжнародною класифікацією заразних хвороб тварин.

Для людини африканська чума свиней небезпеки не становить.

Повідомляється, що вивезені в лісосмугу туші тварин ідентифіковані не були. Хто саме таким чином позбавився хворих тварин — невідомо.

За розвитком ситупації у Миронівській міській раді уважно спостерігатимуть фахівці.

Село Миронівка

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вчені "вернули до життя" органи мертвої свині. Американським ученим вдалося частково відновити органи свині за годину після смерті.

Це не тільки може змінити традиційні погляди на те, що відбувається в клітинах організму в момент смерті, а й призвести до прориву в медицині, адже це допоможе значно розширити список органів для трансплантації та дати лікарям більше часу для врятування життя.