Спалах скарлатини у Києві? МОЗ виступило із заявою

Мешканцям столиці не варто панікувати завчасно

На даний момент у Києві не зафіксовано спалаху захворюваності на скарлатину, про яку наполегливо розповідали ЗМІ та багато столичних Telegram-канали. Наразі динаміка захворюваності в жодному разі не вказує на епідемію і мешканців столиці просять не панікувати.

Зазначається, що ця хвороба має сезонність і хворі лише в крайніх випадках потрапляють до лікарні. Про це повідомляється на офіційному сайті МОЗ України.

Фахівці зазначають, що основна маса серед хворих – це діти та підлітки до 17 років. Так, лише за 10 місяців поточного року в Києві було зареєстровано 375 випадків захворюваності на скарлатину. З них 372 випадки припадають на дітей та підлітків до 17 років.

За спостереженнями фахівців, на скарлатину найчастіше хворіють все-таки дошкільнята і школярі, які регулярно перебувають у дитячому колективі. У зоні найбільшого ризику є діти віком від 1 до 9 років.

Наразі динаміка захворювання не вказує на спалах. Наприклад, у 2019 році у столиці було зафіксовано 1996 випадків скарлатини. У 2020 році — 656 випадків. У країнах з помірно холодним і вологим кліматом, як в Україні, випадки захворювання здебільшого реєструють восени і взимку.

Варто пам’ятати, що щеплення проти скарлатини не існує, але після того, як людина перехворіє, у неї виробляється стійкий імунітет.

Захворювання може мати легкий, середній чи важкий перебіг. За легкої форми симптоми інтоксикації організму слабо виражені, блювота відсутня, ангіна. У разі важкої форми початок хвороби супроводжує висока температура, блювота, інколи діарея. Можливі запаморочення, набряк мозку і навіть розвиток коми.

До загальних профілактичних заходів належать:

харчування, багате на вітаміни;

провітрювання та вологе прибирання приміщення, в якому перебувають діти і дорослі;

дотримання особистої гігієни, регулярне миття рук з милом;

загартовування та заняття спортом;

лікування всіх хронічних захворювань (отитів, синуситів, тонзилітів).

Важлива інструкція

Для довідки: Скарлатина — це інфекційна хвороба, викликана гемолітичним стрептококом групи А. Проявляється дерматитом з дрібноточковим, пізніше еритематозним висипом, лихоманкою, гострим тонзилітом і загальною інтоксикацією .

Триває до 12 днів, частіше 2-3 дні. Початковий період, зазвичай дуже короткий (кілька годин), охоплює проміжок часу від перших симптомів хвороби до появи висипу. Початок може бути раптовим.

Хворий стає заразним за добу до перших симптомів. Тривалість заразного періоду може коливатися від декількох днів до декількох тижнів, але при неускладненому перебігу на тлі пеніциліну дитина вже через 7-10 днів не становить епідемічної небезпеки для оточуючих.

Раніше "Телеграф" розповідав про то, що лікарі прокоментували тривожні заяви про спалах скарлатини у Києві. Фахівці зазначили, що люди мають знати перші симптоми, аби захистити дітей. Але це не та хвороба, з якою обов’язково діти потрапляють в лікарню.