В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке, есть жертвы: что произошло

Об инциденте полицию сообщил житель соседней квартиры

Накануне вечером, 19 ноября, в одной из многоэтажек Киева раздался мощный взрыв. Он повлек за собою смерть сразу двух человек, еще один человек получил ранения. Причиной взрыва стала детонация боевой гранаты.

Подробности сообщает пресс-служба полиции Киева. Инцидент произошел в Днепровском районе столицы.

О взрыве полицейских проинформировал житель соседней квартиры, слышавший громкий звук. По прибытии на место происшествия копы и медики выяснили, что из-за детонации гранаты погибли два человека — боец ВСУ и женщина, также находившаяся в доме. Брат погибшего воина госпитализирован с ранениями, им занимаются врачи.

Днепровский район Киева на карте

В поврежденном доме работали взрывотехники, криминалисты и представители следственно-оперативной группы. Сейчас в полиции не комментируют причину взрыва гранаты — неизвестно, произошло ли это случайно, или кто-то намеренно активировал взрывное устройство.

Как отмечают в пресс-службе полиции, правовая квалификация делу будет предоставлена после завершения проверки всех деталей происшествия.

Отметим, что не так давно в Киеве с помощью гранаты мужчина угрожал покончить с жизнью. Инцидент произошел в Подольском районе города.

Также "Телеграф" писал, что взрыв гранаты в ноябре также произошел в Одесской области. Там мужчина в военной форме активировал устройство в автомобиле.