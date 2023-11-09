Пассажира ранило, а кабину разнесло: на Одесчине мужчина в военной форме взорвал бус из-за денег (фото)

Нарушитель попытался скрыться

В Одесской области мужчина в военной форме взорвал гранату в салоне автомобиля. Злоумышленник скрылся с места событий, но не на долго.

Об этом сообщает пресс-служба полиции. По данным правоохранителей, инцидент произошел на одной из трасс области. Там мужчина в военной форме остановил грузовой автомобиль и попросил водителя подбросить его.

Уже по дороге автостопщик начал требовать с водителя и его пассажира деньги. При этом фигурант угрожал своим жертвам гранатой, которую вытащил из кармана.

В ходе конфликта нарушитель выдернул чеку и произошел взрыв. Пассажир грузовика получил телесные повреждения, а мужчина попытался скрыться. Для его задержания правоохранители вводили специальную полицейскую операцию Сирена. Она дала результат — нарушитель задержан.

По неофициальным данным, из местных пабликов, пострадавшим является подросток 16-17 лет. Он получил тяжелые ранения. А нападавшим был якобы военный.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киевской области погиб помощник Залужного из-за гранаты, которую ему подарили на день рождения.