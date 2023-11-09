Кабіну розвернуло, пасажира поранило: на Одещині чоловік у військовій формі підірвав гранату в машині

Порушник спробував втекти

На Одещині чоловік у військовій формі підірвав гранату у салоні автомобіля. Зловмисник втік із місця подій, але не на довго.

Про це повідомляє пресслужба поліції. За даними правоохоронців, інцидент стався на одній із трас області. Там чоловік у військовій формі зупинив вантажний автомобіль та попросив водія підкинути його.

Вже дорогою автостопник почав вимагати з водія та його пасажира гроші. При цьому фігурант погрожував своїм жертвам гранатою, яку витяг з кишені.

У ході конфлікту порушник висмикнув чеку та стався вибух. Пасажир вантажівки отримав тілесні ушкодження, а чоловік спробував втекти. Для його затримання правоохоронці запроваджували спеціальну поліцейську операцію Сирена. Вона дала результат – порушника затримано.

За неофіційними даними, з місцевих пабліків, що постраждали, є підліток 16-17 років. Він отримав тяжкі поранення. А нападником був нібито військовий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Київщині загинув помічник Залужного через гранату, яку йому подарували на день народження.