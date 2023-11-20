У Києві прогримів вибух у багатоповерхівці, є жертви: що сталося

Про інцидент поліцію повідомив житель сусідньої квартири

Напередодні ввечері, 19 листопада, у одній із багатоповерхівок Києва пролунав потужний вибух. Його наслідком стала смерть одразу двох людей, ще одна особа отримала поранення. Зазначається, що причиною вибуху стала детонація бойової гранати.

Подробиці повідомляє пресслужба поліції Києва. Інцидент відбувся у Дніпровському районі столиці.

Про вибух поліцейських проінформував житель сусідньої квартири, який чув гучний звук. Після прибуття на місце події копи та медики з'ясували, що через детонацію гранати загинуло двоє осіб — боєць ЗСУ та жінка, котра також знаходилася у помешканні. Брат загиблого воїна наразі госпіталізований із пораненнями, ним займаються лікарі.

Дніпровський район Києва на карті

У пошкодженій оселі працювали вибухотехніки, криміналісти та представники слідчо-оперативної групи. Наразі у поліції не коментують причину вибуху гранати — невідомо, чи сталося це випадково, чи ж хтось навмисно активував підривний пристрій.

Як зазначають у пресслужбі поліції, правова кваліфікація справі буде надана після завершення перевірки всіх деталей події.

Зазначимо, що не так давно у Києві за допомогою гранати чоловік погрожував покінчити із життям. Інцидент трапився у Подільському районі міста.

Також "Телеграф" писав, що вибух гранати у листопаді також трапився на Одещині. Там чоловік у військовій формі активував пристрій у автомобілі.