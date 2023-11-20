Гепатит А добрался до Киевской области: что известно

В области были зафиксирован случай заболевания гепатитом А

Стало известно, что пациенткой инфекционного отделения, у которой был диагностирован гепатит А, стала сотрудница Броварского высшего училища физической культуры, расположенного в Киевской области. Вероятнее всего заражение воспалительным заболеванием печени произошло контактно-бытовым путем, поскольку возможность заражения через пищевые продукты и воду исключили.

Об этом сообщила директор Броварского районного филиала ГУ "Центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" Елена Левченко. В колледже продолжаются противоэпидемические мероприятия, сейчас учебное заведение на карантине.

Также стало известно, что в группу риска вошли 84 человека, которые находились в контакте с больной. Согласно рекомендациям Минздрава, дети будут находиться под медицинским наблюдением в течение 35 дней с момента выявления случая заболевания, а также будут проведены соответствующие лабораторные биохимические анализы.

Также директор центра сообщила, что, к сожалению, вакцины от вирусного гепатита А пока в Украине нет (кроме Винницкой области).

В свою очередь начальница отдела здравоохранения Нина Хорошаева добавила, что сейчас формируется выездная бригада медиков, в состав которой войдет медицинская сестра, которая возьмет образцы крови у контактных лиц. По результатам анализов крови на печеночные пробы, медики смогут сделать дальнейшие выводы и планировать противоэпидемические мероприятия.

Однако, по словам Хорошаевой, для проведения таких мероприятий нужно получить согласие родителей или тренера. Как только все формальности согласуют, в колледже проведут необходимые исследования.

Также стало известно, что четверо детей из контактной группы риска сейчас находятся в больнице, но с диагнозами ковид и ОРВИ — пока подозрения на гепатит А у них нет. Так как инкубационный период заболевания составляет 35 суток, в течение всего времени медики будут наблюдать за детьми колледжа.

Для справки: Гепатит А — это воспалительное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А (ВГА). Вирус распространяется главным образом в результате употребления неинфицированным (и невакцинированным) лицом пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. Это заболевание тесно связано с некачественным водоснабжением или заражением продуктов питания, плохими санитарными условиями, несоблюдением правил личной гигиены.

Гепатит A не имеет хронической стадии развития и не вызывает постоянных повреждений печени. После инфицирования иммунная система образует антитела против вируса гепатита A, которые обеспечивают дальнейший иммунитет. Заболевание может быть предотвращено вакцинированием. Вакцина против вируса гепатита A эффективно сдерживает вспышки заболевания по всему миру.

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