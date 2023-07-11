"Табачная эпидемия" среди подростков: эксперт объяснил, что изменит в Украине новый антитабачный закон

В скором будущем страны полностью откажутся от любых табачных изделий

С сегодняшнего дня в Украине вступило в силу ограничение на курение электронных сигарет. Также запрещена реклама любых табачных изделий, чтобы отвадить, в первую очередь, детей от этой вредной привычки.

Такое мнение высказал исполнительный директор общественной организации "Жизнь" Дмитрий Купыра. По его словам, сегодня электронные сигареты курит каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 15 лет или 20% детей в Украине.

Эксперт считает, что среди детей настоящая "эпидемия" курения электронных сигарет. В то же время среди взрослых электронные сигареты сегодня курит лишь 3% населения. Поэтому принять "антитабачный закон" нужно было давно, чтобы защитить здоровье детей и молодежи.

Дмитрий Купыра пояснил, что, согласно новому закону, в Украине не будут продаваться сигареты с ароматизаторами.

"Обращу внимание, что только сигареты и табак для самокруток. Для других табачных изделий не предусматривается запрет этих ароматизаторов", — отметил эксперт.

Также он добавил, что наше поколение сможет застать страны, которые полностью поборют "табачную эпидемию". Купыра добавил, что когда речь идет об "эпидемии", то никто не говорит о том, что должны остаться электронные сигареты или другие виды. Имеется в виду, что употребление никотина и табака является вредным для здоровья и с этим непременно нужно бороться.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ученые нашли еще одну опасность сигарет. Выяснилось, что они вредят не только самим курильщикам.