Затронет любителей электронных сигарет: в Украине ужесточают антитабачное законодательство

В первую очередь запреты распространяются на любителей электронных сигарет

В Украине с 11 июля вступают в силу новые изменения в антитабачное законодательство, которым будет введен ряд запретов.

Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы, в этот день начнут действовать положения закона №1978.

В частности его положения предусматривают:

запрет на рекламу табачных изделий, электронных сигарет и жидкостям к ним;

введения штрафа в размере 1020 гривен за их продаж несовершеннолетним (при повторном нарушении штраф увеличится до 10200 гривен);

запрет на продажи ароматизированных сигарет;

введение запрета на курение электронных сигарет и устройств нагревания табака в общественных местах.

В ГППС также напомнили, что в Украине с апреля 2023 года был возобновлен государственный контроль за соблюдением антитабачного законодательства, а проведение внеплановых проверок может быть начато по обращению субъекта хозяйствования, поручение премьера и обращение физического лица.

Инфографика ГО "Життя"

Инфографика ГО "Життя"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких местах украинцам пока еще не наказывают за курение электронных и традиционных сигарет.