Торкнеться любителів електронних сигарет: в Україні посилюють антитютюнове законодавство
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Насамперед заборони поширюються на любителів електронних сигарет
В Україні з 11 липня набувають чинності нові зміни до антитютюнового законодавства, яким буде введено низку заборон.
Як повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби, цього дня почнуть діяти положення закону №1978.
Зокрема, його положення передбачають:
- заборона на рекламу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них;
- запровадження штрафу у розмірі 1020 гривень за їх продаж неповнолітнім (при повторному порушенні штраф збільшиться до 10200 гривень);
- заборона продажу ароматизованих сигарет;
- заборона куріння електронних сигарет та пристроїв нагрівання тютюну в громадських місцях.
У ДПССУ також нагадали, що в Україні з квітня 2023 року було відновлено державний контроль за дотриманням антитютюнового законодавства, а проведення позапланових перевірок може бути розпочато за зверненням суб’єкта господарювання, дорученням прем’єра та зверненням фізичної особи.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких місцях українцям поки що не карають за куріння електронних та традиційних цигарок.