Торкнеться любителів електронних сигарет: в Україні посилюють антитютюнове законодавство

Насамперед заборони поширюються на любителів електронних сигарет

В Україні з 11 липня набувають чинності нові зміни до антитютюнового законодавства, яким буде введено низку заборон.

Як повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби, цього дня почнуть діяти положення закону №1978.

Зокрема, його положення передбачають:

заборона на рекламу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них;

запровадження штрафу у розмірі 1020 гривень за їх продаж неповнолітнім (при повторному порушенні штраф збільшиться до 10200 гривень);

заборона продажу ароматизованих сигарет;

заборона куріння електронних сигарет та пристроїв нагрівання тютюну в громадських місцях.

У ДПССУ також нагадали, що в Україні з квітня 2023 року було відновлено державний контроль за дотриманням антитютюнового законодавства, а проведення позапланових перевірок може бути розпочато за зверненням суб’єкта господарювання, дорученням прем’єра та зверненням фізичної особи.

Інфографіка ГО "Життя"

Інфографіка ГО "Життя"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких місцях українцям поки що не карають за куріння електронних та традиційних цигарок.