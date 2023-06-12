Сэкономить на сигаретах не получится: при чем тут правоохранители?

В НБУ признали, что теневой рынок иногда даже неплохо

Ситуация на табачном рынке Украины, из-за тенизации которого казна теряет в год около 20 млрд грн, в апреле привлекла внимание Временной следственной комиссии Верховной Рады по деятельности спецслужб в сфере экономики.

Отреагировавшие на критику парламентариев силовики в мае-июне приступили к масштабным проверкам и борьбе с контрафактом.

Так, по данным Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, в ходе отработки мест продажи табачных изделий с 19 мая изъяты 550 тысяч пачек сигарет, произведенных контрафактным способом.

Также прекращена деятельность шести подпольных цехов по производству "левых" сигарет, способных выпускать в сутки от 20 до 60 тысяч пачек табачных изделий. Всего же с начала года изъяли 2 млн пачек и 83 тонны табака.

Также борьбой с контрафактом, по словам председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, занимается и Служба безопасности Украины. Так, сотрудники СБУ уничтожили подпольную линию по производству контрафактных сигарет во Львове.

Но если для казны все эти мероприятия и будут иметь положительный результат, то для многих рядовых курильщиков подобная борьба обернется ростом расходов на курение.

Несмотря на потери бюджета, даже Национальный банк Украины в своем инфляционном отчете за июнь отметил, что табачные изделия дорожали медленнее, вероятно из-за "давления теневого рынка этой продукции".

Как сообщал "Телеграф" состояние табачного рынка Украины всерьез озаботило депутатов Верховной Рады, принявшихся за наведение порядка на нем. Правда, одним из следствий станет неминуемый рост цен на сигареты, ведь в начале каждого года до 2025-го, Украина будет на 20% повышать акциз на табачные изделия, что неминуемо приведет к росту цен на них.