Заощадити на цигарках не вийде: до чого тут правоохоронці?

У НБУ визнали, що тіньовий ринок іноді навіть непогано

Ситуація на тютюновому ринку України, через тінізацію якого скарбниця втрачає на рік близько 20 млрд грн, у квітні привернула увагу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань діяльності спецслужб у сфері економіки.

Силовіки, які відреагували на критику парламентаріїв, у травні-червні розпочали масштабні перевірки та боротьбу з контрафактом.

Так, за даними Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, під час відпрацювання місць продажу тютюнових виробів з 19 травня вилучено 550 тисяч пачок цигарок, вироблених у контрафактний спосіб.

Також припинено діяльність шести підпільних цехів із виробництва "лівих" цигарок, здатних випускати за добу від 20 до 60 тисяч пачок тютюнових виробів. Усього ж з початку року вилучили 2 млн пачок та 83 тонни тютюну.

Також боротьбою з контрафактом, за словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, займається і Служба безпеки України. Так, співробітники СБУ знищили підпільну лінію з виробництва контрафактних цигарок у Львові.

Але якщо для скарбниці всі ці заходи і матимуть позитивний результат, то для багатьох пересічних курців подібна боротьба обернеться зростанням витрат на куріння.

Незважаючи на втрати бюджету, навіть Національний банк України у своєму інфляційному звіті за червень зазначив, що тютюнові вироби дорожчали повільніше, мабуть через "тисковий тиск цієї продукції".

Як повідомляв "Телеграф", стан тютюнового ринку України всерйоз перейняв депутатів Верховної Ради, які взялися за наведення порядку на ньому. Щоправда, одним із наслідків стане неминуче зростання цін на цигарки, адже на початку кожного року до 2025-го Україна на 20% підвищуватиме акциз на тютюнові вироби, що неминуче призведе до зростання цін на них.