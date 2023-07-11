"Тютюнова епідемія" серед підлітків: експерт пояснив, що змінить в Україні новий антитютюновий закон

У найближчому майбутньому країни повністю відмовляться від будь-яких тютюнових виробів.

З сьогоднішнього дня в Україні набуло чинності обмеження на куріння електронних сигарет. Також заборонено рекламу будь-яких тютюнових виробів, щоб відвадити насамперед дітей від цієї шкідливої звички.

Таку думку висловив виконавчий директор громадської організації "Життя" Дмитро Купира. За його словами, сьогодні електронні сигарети палить кожна п’ята дитина віком від 13 до 15 років або 20% дітей в Україні.

Експерт вважає, що серед дітей справжня "епідемія" куріння електронних цигарок. Водночас серед дорослих електронні сигарети сьогодні палить лише 3% населення. Тому ухвалити "антитютюновий закон" потрібно було давно, щоб захистити здоров’я дітей та молоді.

Дмитро Купира пояснив, що, згідно з новим законом, в Україні не продаватимуться сигарети з ароматизаторами.

"Зверну увагу, що тільки цигарки та тютюн для самокруток. Для інших тютюнових виробів не передбачається заборона цих ароматизаторів", — зазначив експерт.

Також він додав, що наше покоління зможе застати країни, які повністю поборють "тютюнову епідемію". Купира додав, що коли йдеться про "епідемію", то ніхто не говорить про те, що мають залишитися електронні сигарети або інші види. Мається на увазі, що вживання нікотину та тютюну є шкідливим для здоров’я і з цим неодмінно треба боротися.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вчені знайшли ще одну небезпеку цигарок. З’ясувалося, що вони шкодять не лише курцям.