Гепатит А дістався Київської області: що відомо

В області були зафіксовано випадок захворювання на гепатит А

Стало відомо, що пацієнткою інфекційного відділення, яка мала діагностований гепатит А, стала співробітниця Броварського вищого училища фізичної культури, розташованого в Київській області. Найімовірніше зараження запальним захворюванням печінки відбулося контактно-побутовим шляхом, оскільки можливість зараження через харчові продукти та воду спеціалісти виключили.

Про це повідомила директор Броварської районної філії ГУ "Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Олена Левченко. У коледжі продовжуються протиепідемічні заходи, зараз навчальний заклад на карантині.

Також стало відомо, що до групи ризику увійшли 84 особи, які перебували в контакті з хворою. Згідно з рекомендаціями МОЗ, діти будуть під медичним наглядом протягом 35 днів з моменту виявлення випадку захворювання, а також будуть проведені відповідні лабораторні біохімічні аналізи.

Також директор центру повідомила, що, на жаль, вакцини від вірусного гепатиту А поки що в Україні немає (крім Вінницької області).

Своєю чергою начальниця відділу охорони здоров’я Ніна Хорошаєва додала, що наразі формується виїзна бригада медиків, до складу якої увійде медична сестра, яка візьме зразки крові в контактних осіб. За результатами аналізів крові на печінкові проби, медики зможуть зробити подальші висновки і планувати протиепідемічні заходи.

Проте, за словами Хорошаєвої, для проведення таких заходів потрібно отримати згоду батьків чи тренера. Як тільки всі формальності погодять, у коледжі проведуть необхідні дослідження.

Також стало відомо, що четверо дітей із контактної групи ризику наразі перебувають у лікарні, але із діагнозами ковід і ГРВІ — поки підозри на гепатит А у них немає. Позаяк інкубаційний період захворіння становить 35 діб, впродовж усього часу медики спостерігатимуть за дітьми коледжа.

Для довідки: Гепатит А — це запальне захворювання печінки, що викликається вірусом гепатиту А (ВГА). Вірус поширюється головним чином внаслідок вживання неінфікованою (і невакцинованою) особою харчових продуктів або води, забруднених фекаліями інфікованої людини. Це захворювання тісно пов’язане з неякісним водопостачанням або зараження продуктів харчування, поганими санітарними умовами, недотриманням правил особистої гігієни.

Гепатит A не має хронічної стадії розвитку і не спричиняє постійних пошкоджень печінки. Після інфікування імунна система утворює антитіла проти вірусу гепатиту A, які забезпечують подальший імунітет. Захворюванню можна запобігти вакцинацією. Вакцина проти вірусу гепатиту A ефективно стримує спалахи захворювання по всьому світу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, чи є скарлатина у Києві: лікарі прокоментували тривожні заяви про спалах. Директор ГУ "Київський міський лабцентр МОЗ" Сергій Чумак уточнив, що минулого тижня у місті Києві було зареєстровано лише два випадки захворювання на скарлатину. Захворіли на неї двоє школярів у Дарницькому районі столиці.