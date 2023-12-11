Как теперь ездить из Теремков в центр Киева и сколько времени на это нужно – проверили журналисты "Телеграфа"

Потраченное время на дорогу в центр превысило ожидание

Недавно в Киеве работает новая-старая схема метро. Первый понедельник столицы без шести станций метро усложнил и без того тяжелое движение по дорогам. В то время как дорожная сеть столицы рассчитана на 500 тысяч автомобилей, дороги встречают более миллиона транспортных средств. И если раньше пассажиры считали, что метро — это их лучшая возможность не опоздать, то закрытый путь из Теремков в Лыбидскую нарушил проверенный маршрут.

"Телеграф" решил повторить движение рядового киевлянина, которое должно было ехать около 9 часов утра в метро от станции "Теремки", однако теперь вынужден искать другие пути.

Маршрутки берут основной пассажиропоток

Ехать в центр придется с пересадками

В первую очередь довезти вас от "Теремков" до "Лыбидской" предлагает общественный транспорт: прямым маршрутом или пересадками. Ближайшая от метро остановка обслуживается маршрутками 801 или 825, но не всегда можно найти на них свободные места.

Поскольку до метро хочет доехать много людей, маршрутки и троллейбусы превращаются в забитые жестянки, или, как говорят киевляне, "гробы на колесах". В свидетельстве этих событий почти каждый первый пассажир на остановке спрашивал, доедет ли до станции "Лыбидская".

Если у вас нет собственного авто, придется воспользоваться маршрутным такси.

Следует напомнить, что остановка общественного транспорта во время воздушной тревоги в разы усложняет ситуацию: хотя интервал автобусов и троллейбусов сократили, во время воздушной тревоги они полностью останавливаются. Именно поэтому весь пассажиропоток берут на себя вышеупомянутые маршрутки.

К тому же ни один автобус или троллейбус не ходит от Теремков к Лыбидской по прямому маршруту. Хотя в ближайшее время такой могут пустить, потому что уже появилось сообщение об выделении полосы общественного транспорта на улице Большой Васильковской.

Пробки и "километровые" очереди

Из-за перекрытия целого ряда станций метро на проспекте Глушкова, пролегающего вдоль станций, образовались пробки. Теперь привычный путь для миллиона киевлян превратился в настоящие приключения. В разговоре с "Телеграфом" киевляне на остановке жалуются, что добраться от "Теремков" до "Лыбидской" стало сложнее, чем с левого берега, а доехать на работу — похоже на издевательство.

Добраться до станции Лыбидского "Телеграфа" удалось чуть спустя часа пик.

Около 10 часов утра большое движение несколько замедлилось, однако буквально час до того возле метро Лыбидская собралась огромная толпа. Желающие воспользоваться услугами столичного метрополитена не уместились внутри, так что ждали своей очереди даже на улице, у входа.

По словам очевидцев, очередь в переходе на станцию растянулась на десятки метров. Так что люди ждали в свое время зайти в метрополитен более 15 минут.

Толканья в очередях неизбежна, ведь каждый спешит по делам

Даже после активного часа вагоны метро остаются крайне переполненными. Ведь на станции Лыбидская одновременно собираются пассажиры из разных районов. Люди толкаются и ссорятся, а маленьких детей просто могут задавить.

Вам очень повезет, если вы займете сидячее место

Ситуацию с очередями также усложняют новые турникеты. В отличие от старых, которые по умолчанию были открытыми, новые турникеты нужно "прокручивать" во время тормозящего пассажиропоток прохождения. Пассажиры Киева часто спешат, так что возмущаются и лезут напролом.

Как рассказывает молодая пара, они недавно сняли квартиру в Голосеевском районе возле метро за кучу денег, поэтому даже не знают, ждать ли конца ремонтных работ, или искать новое жилье.

Жить на Теремках, вероятно, станет дешевле

По подсчетам "Телеграфа" теперь путь от Теремков до центра Киева будет занимать от 45 минут (если вам посчастливится не попасть в пробки) до двух часов. Ранее, с исправным метро, это удавалось через 30 минут.

Напомним, в Киеве на полгода закрыли сразу шесть станций метро: "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки".