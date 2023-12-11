Як тепер їздити з Теремків до центру Києва і скільки часу на це треба - перевірили журналісти "Телеграфа"

Витрачений час на дорогу до центру перевищив очікування

Віднедавна в Києві працює нова-стара схема метро. Перший понеділок столиці без шести станцій метро ускладнив і без того важкий рух дорогами. У той час як дорожня мережа столиці розрахована на 500 тисяч авто, дороги зустрічають понад мільйон транспортних засобів. І якщо раніше пасажири вважали, що метро — це їх найкраща можливість не запізнитися, то закритий шлях з Теремків до Либідської порушив перевірений маршрут.

"Телеграф" вирішив повторити рух пересічного киянина, який мав їхати близько 9 години ранку в метро від станції "Теремки", однак тепер змушений шукати інші шляхи.

Маршрутки беруть основний пасажиропотік

Їхати до центру доведеться з пересадками

Насамперед довезти вас від "Теремків" до "Либідської" пропонує громадський транспорт: прямим маршрутом або пересадками. Найближча від метро зупинка обслуговується маршрутками 801 або 825, але не завжди можна знайти на них вільні місця.

Оскільки до метро хоче доїхати багато людей, маршрутки та тролейбуси перетворюються в забиті бляшанки, або, як кажуть кияни, "гроби на колесах". У свідкуванні цих подій майже кожен перший пасажир на зупинці питав, чи доїде до станції "Либідська".

Якщо у вас немає власного авто, доведеться скористатися маршрутним таксі

Варто нагадати, що зупинка громадського транспорту під час повітряної тривоги у рази ускладнює ситуацію: хоч інтервал автобусів та тролейбусів скоротили, під час повітряної тривоги вони повністю зупиняються. Саме тому весь пасажиропотік на себе беруть вищезгадані маршрутки.

До того ж жоден автобус чи тролейбус не ходить від Теремків до Либідської прямим маршрутом. Хоча найближчим часом такий можуть пустити, бо вже з'явилось повідомлення про виокремлення смуги для громадського транспорту на вулиці Великій Васильківській.

Затори та "кілометрові" черги

Через перекриття цілої низки станцій метро на проспекті Глушкова, що пролягає вздовж станцій, утворились затори. Тепер звичний шлях для мільйона киян перетворився на справжні пригоди. У розмові з "Телеграфом" кияни на зупинці скаржаться, що дібратися від "Теремків" до "Либідської" стало складніше ніж з лівого берега, а доїхати на роботу — схоже на знущання.

Дістатися до станції Либідська "Телеграфу" вдалося трохи опісля години пік.

Близько 10 години ранку великий рух дещо сповільнився, однак буквально годину до того біля метро Либідська зібрався величезний натовп. Охочі скористатися послугами столичного метрополітену не вмістилися всередині, тож чекали своєї черги навіть на вулиці, біля входу.

За словами очевидців, черга в переході до станції розтяглась на десятки метрів. Тож люди чекали свого часу зайти в метрополітен понад 15 хвилин.

Штовханина у чергах неминуча, адже кожен спішить по справам

Навіть після найактивнішої години вагони метро залишаються вкрай переповненими. Адже на станції Либідська водночас збираються пасажири з різних районів. Люди штовхаються та сваряться, а маленьких дітей запросто можуть задавити.

Вам дуже пощастить, якщо ви займете сидяче місце

Ситуацію з чергами також ускладнюють нові турнікети. На відміну від старих, які за замовчуванням були відкритими, нові турнікети потрібно "прокручувати" під час проходження, що гальмує пасажиропотік. Пасажири Києва часто поспішають, тож обурюються та лізуть напролом.

Як розповідає молода пара, вони нещодавно винайняли квартиру в Голосіївському районі біля метро за купу грошей, тож навіть не знають, чи чекати кінця ремонтних робіт, чи шукати нове житло.

Жити на Теремках ймовірно стане дешевше

За підрахунками "Телеграфу", тепер шлях від Теремків до центру Києва займатиме від 45 хвилин (якщо вам пощастить не потрапити в затори) до двох годин. Раніше, зі справним метро, це вдавалося за 30 хвилин.

Нагадаємо, в Києві на пів року закрили одразу шість станцій метро: "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки".